KSK düğmeye bastı

26 yıllık ana sponsoru Yaşar Holding ile bağlarını kopardıktan sonra kadrosu dağılan, lig ve Avrupa kulvarındaki iddialı konumunu kaybeden Karşıyaka Basketbol Takımı, yeniden ayağa kalkmak için düğmeye bastı. Yönetim bu sezon 2. kez maruz kaldığı transfer yasağını lige verilen ara tamamlanana dek kaldırmak için yoğun çaba harcıyor. Şubat ayı başında takımdan ayrılan Darron Russell'den gelen parayla ilk transfer yasağını kaldırıp, ABD'li oyun kurucu Roberto Gallinat'ı kadrosuna katan Kaf- Kaf'ın, kısa süre içinde eski oyuncusu Vitto Brown'dan gelen 200 bin dolarlık borçla yeniden transfer tahtası kapanmıştı.

350 BİN DOLARLIK ÖDEME

FIBA'ya olan yapılandırma borçlarıyla birlikte 350 bin dolarlık ödeme yaptığı takdirde transferin önünü açacak İzmir ekibi, ay sonuna dek borçlarını kapatma adına yoğun mesai harcıyor. 1 Mart'a kadar Basketbol Süper Ligi'ne ara verilirken, o döneme kadar yeşil-kırmızılıların FIBA ile görüşmeler yaparak sorunu çözmesi ve en az iki yabancıyı kadrosuna katması bekleniyor. Yönetim, kaynak arayışına da hız verirken, lig ve Avrupa'da yeniden iddiasını kanıtlamak istiyor.

MCCOLLUM TEHLİKESİ

Prensipte anlaştığı ABD'li oyuncular Deishuan Booker ve Sek Henry'yi bekleten Karşıyaka, her ihtimale karşı listesindeki diğer isimlerle de görüşmeleri sürdürüyor. Lige verilen arayı iyi değerlendirmek için geçtiğimiz Pazartesi günü antrenmanlara başlayan yeşil-kırmızılılar, 53 yıl yer aldığı Süper Lig'de küme düşme korkusu yaşamamak adına kalan 12 maçın en az 2'sini kazanmayı hedefliyor. Öte yandan İzmir ekibinin, takımdan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan McCollum'a da mart ayı sonuna kadar 80 bin dolar ödemesi gerektiği öğrenildi.