Mete Gazoz’dan gümüş madalya

SAMSUN'DA düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, adına yarışan Mete Gazoz Avrupa ikincisi oldu. Finalde rakibine mağlup olan Gazoz, gümüş madalyanın sahibi oldu. Milliler, takım yarışmalarında ise 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye Erkekler Klasik Yay Takımı'nda yer alan Mete Gazoz, Berkin Tümer ve Abdullah Yıldırmış, gümüş madalya kazanırken, Klasik Kadınlar Yay takımında ise Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan bronz madalya almaya hak kazandı. Makaralı Yay kadınlarda ise; Hazal Burun, Oğuz Emine Rabia ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Türk Milli Takımı gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı.