Menemen FK zoru başaracak

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta Elazığspor maçını 2-1 kazanarak zirve yarışını sürdüren Menemen FK, maçların 1 hafta ertelenmesinin ardından bu hafta oynayacağı kritik Aksaray Bld karşılaşmasına kilitlendi. Son 2 haftayı beraberlikle geçen 52 puanlı rakibini deplasmanda mağlup etmek isteyen 44 puanlı İzmir temsilcisi, hem üst sıralarla bağını koparmamak hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın ardından Play-Off hesapları yapan Arnavutköy'ü konuk edecek.