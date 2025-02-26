Sivasspor’a transfer yasağı Adana’ya puan silme cezası

Süper Lig'de zor günler geçiren ve 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunan kırmızı-beyazlılara FIFA'dan kötü haber geldi. FIFA, bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans sergileyen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı. İç Anadolu temsilcisi transfer yasağının ardından uzun bir süre mevcut kadrosuyla ilerlemek zorunda kalacak. Alınan transfer yasağı kararının, takımın geleceği üzerindeki etkisi merak konusu oldu. Bu arada Bodrum'un ligde bu haftaki rakibi Adana Demirspor'a da 6 puan silme cezası gelirken, Güney ekibinin puanı eksi 3'e düştü.