  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Sivasspor’a transfer yasağı Adana’ya puan silme cezası

Sivasspor’a transfer yasağı Adana’ya puan silme cezası

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Sivasspor’a transfer yasağı Adana’ya puan silme cezası
Süper Lig'de zor günler geçiren ve 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunan kırmızı-beyazlılara FIFA'dan kötü haber geldi. FIFA, bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans sergileyen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı. İç Anadolu temsilcisi transfer yasağının ardından uzun bir süre mevcut kadrosuyla ilerlemek zorunda kalacak. Alınan transfer yasağı kararının, takımın geleceği üzerindeki etkisi merak konusu oldu. Bu arada Bodrum'un ligde bu haftaki rakibi Adana Demirspor'a da 6 puan silme cezası gelirken, Güney ekibinin puanı eksi 3'e düştü.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA