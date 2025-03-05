KSK’ye genç tesellisi

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 yenilgi alıp düşme hattına her geçen hafta 1 adım daha yaklaşan Karşıyaka Basketbol Takımı'nın tek tesellisi forma şansı bulan gençler oldu. Yabancı ağırlıklı dönemde forma giyemeyen 22 yaşındaki oyun kurucu Ozan Yılmaz, 20 yaşındaki pivot Mehmet Efe Demirel, 2000 doğumlu forvetler Efe Ergi Tırpancı ve Hakan Sayılı aldıkları formayı iyi değerlendirerek elinden gelen maksimum katkıyı vermeye çalışıyor. Ozan Yılmaz son 5 maçta 28.8 dakika süre alıp, ortalama 9 sayılık katkı verdi ve takımın ilk 5'ine yerleşti. Ege Tırpancı, dakika ortalamasını 16'ya yükseltip 5.3 sayı ortalaması yakalarken, Hakan, 13 dakika ortalamayla 4 sayı baremini yakaladı. Ayrıca 19 yaşındaki oyun kurucu Eylem Eminoğlu ve 2008 doğumlu Yalın Yıldız da son maçlarda az da olsa süre almaya başladı. Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in yanında Thomas Akyazılı ve Muhsin Yaşar gibi deneyimli oyuncularla birlikte Kaf-Kaf, hafta sonu oynayacağı Galatasaray maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor.