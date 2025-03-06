Petkim kayıplarda

Avrupa kupalarında tarihinin ilk sezonunu geçiren Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda uzak La Laguna Tenerife deplasmanında yorgunluk kurbanı oldu. Süper Lig'de geçtiğimiz pazar akşamı Euroleague temsilcisi Anadolu Efes'i İstanbul'da yüksek tempolu maçta 103-101 yenen İzmir ekibi ardından zorlu İspanya deplasmanına gitti. Dinlenmeden yola çıkarak zorlu bir seyahatin ardından iki gün içinde İspanya'ya bağlı Atlas Okyanusu'nda yer alan uzak Tenerife Adası'nda rakibine konuk olan Aliağa Petkimspor, salondan 90-83 mağlup ayrıldı. İzmir temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti olup evinde hiç yenilmeyen güçlü rakibi Tenerife'ye özellikle ikinci yarıda büyük direnç gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon elemeler, ilk tur grup maçları ve Play-In etaplarını geçmeyi başaran Petkimspor, lider Tenerife mağlubiyetiyle son 16 Turu'nda 3'te sıfır çekerek çeyrek final şansını oldukça azalttı.