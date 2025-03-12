‘Henüz karar vermedik’

TRENDYOL Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı Slovak hakem Vincic'in yönetmesinin ardından 'yabancı hakem' tartışmaları futbol gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemden düşmeyen yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili net bir karar alındığı yönünde çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını söyledi. Hacıosmanoğlu, henüz bir karar alınmadığını belirtirken, bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

Konuyla ilgili tartışmaların yeniden alevlenmesi üzerine bir televizyon kanalına konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben kimseye 'bir daha asla olmayacak' gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız" ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu ayrıca, "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız" dedi.

OTYAKMAZ: NETLEŞEN BİR ŞEY YOK

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi?' konusundaki sorulara kısa bir cevap verdi. Otyakmaz, "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" diye konuştu.