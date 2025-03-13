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Denizli İY’den açıklama geldi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Denizli İY’den açıklama geldi
TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup takımlarından Denizli İdman Yurdu Spor'dan Pamukkale Spor maçı sonrasında yaşananlarla ilgili bir açıklama geldi. Kulüp As Başkanı Aykut Akçagül tarafından yapılan açıklamada; "Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak Denizlispor yönetim kurulunun açıklamasını üzüntüyle okuduk. Maçta yaşananların, Denizlispor Kulübü ile ilgisi olmadığını, oynanan maçın Pamukkale Spor ve Denizli idman Yurdu arasında olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Pamukkale Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü olan kişinin aynı zamanda Denizlispor Altyapı Koordinatörü olmasından dolayı olayın Denizlispor'a mal edilmesinin uygun olmadığını önemle belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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