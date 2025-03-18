Fofana affedildi galibiyeti getirdi

TRENDYOL Birinci Lig'de 4 maçlık kazanamama serisini, Pendik karşısında bozan Manisa FK'da affedilen Moryke Fofana, şov yaptı. Hakan Şapçı döneminde kadro dışı kalan, Taner Taşkın ile yeniden formasına kavuşan deneyimli golcü Minchev'in attığı 2 golün asistini yaparak yıldızlaştı. Taşkın, siyah-beyazlılar ile ilk sınavı olan Esenler Erokspor karşılaşmasında da Fofana oyuna sonradan girmişti. Pendik mücadelesinde de Demba Diallo'nun yokluğunda mücadeleye 11'de başlayan deneyimli kanat oyuncusu, hücumda takımını sırtladı. Kalan haftalarda da usta futbolcunun ligde kalma yolunda Ege ekibinin en önemli kozlarından biri olması bekleniyor. Öte yandan affedilen diğer isim Kaan Kanak da 90.dakikada oyuna girdi. İki oyuncunun Milli takım arasından sonra tam anlamıyla hazır olması bekleniyor.

TAŞKIN: ARA YARAYACAK

Takımının başında çıktığı 2'nci maçta ilk galibiyetini elde eden Teknik Direktör Taner Taşkın, iyi yolda olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Ligde var olmak adına önemli bir adım attık. Geride kalan 8 haftada aynı iştahla oynamak zorundayız. Milli arayı iyi değerlendireceğiz. Daha sonra Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Bu galibiyeti bizi desteklemeye gelen, bizim için dua eden taraftarlarımıza ve Manisalı'lara hediye ediyoruz" şeklinde konuştu.