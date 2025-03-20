Altınordulu futbolculardan derbi öncesi iddialı açıklamalar: Kazanan taraf biz olacağız

Altınordu'nun forvet oyuncularından Koray Dağ, geçen hafta Batman Petrol Spor önünde çok pozisyona girmemize rağmen gol atamadığımızı hatırlatarak, "O maçta çok iyi mücadele ettik, pozisyonlara girdik fakat bir türlü gol atamadık. Önümüzde Altay ile oynayacağımız bir derbi maçı var. İnşallah o maçta ilk golümü de bulurum ve maçı kazanırız." dedi.

Altınordu'nun tecrübeli oyuncularından Mete Yıldız da cumartesi günü Altay ile oynayacağımız derbi ile ilgili olarak Altınordu TV'ye şunları söyledi: "Önümüzde bir İzmir derbisi var. Bu da zor bir maç olacak. Onların da küme düşmeme mücadelesi var. Bizim için her türlü zorlu bir deplasman olacak. Biz de 3 puan alıp Play-off mücadelemize devam etmek istiyoruz."

ALTINORDU BERLİN TRANSFERROOM'DA

Öte yandan Altınordu, organizasyonların başladığı günden bu yana sürekli katılım gösterdiği "TransferRoom Summit" etkinliğinin Berlin etabına da katıldı. Almanya'da 3 gün süren ve dünyanın dev kulüplerinin katılım sağladığı organizasyona 300'den fazla futbol takımı iştirak etti.

Altınordu'yu organizasyonda A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz; Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler temsil etti. Altınordulu yöneticiler, TransferRoom'da ünlü kulüplerin idarecileri ile bir araya gelerek fikir alışveri��inde bulundular.