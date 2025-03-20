UEFA’da dev fiyasko

Avrupa futbolunun en önemli vitrini kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 6 sezonda Türk takımlarının "esamesi" okunmadı. Türk futbolunun lokomotifi nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl onlarca futbolu transfer edip milyonlarca Euro harcama yapmasına rağmen Devler Ligi'nde adeta "yok"ları oynadı. Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer etti. Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenör hak edişlerine toplam 2,12 milyar Euro (güncel kur karşılığı 85 milyar lira) harcadı ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 galibiyet alabildi.

Sezon başında Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Play-Off turunda Hollanda temsilcisi Az Alkmaar'a kötü bir oyunla elendi.

TEK GALİBİYET CİM-BOM'DAN

Söz konusu kalemlerde Galatasaray 640,3 milyon avro, Fenerbahçe 621,5 milyon avro, Beşiktaş 473,9 milyon avro ve Trabzonspor 389 milyon Euro'luk harcama yaptı. Başarı için her sezon onlarca oyuncu transfer eden kulüplere teknik direktör de dayanmadı. "Dört büyükler" 2019-2025 yılları arasında 23'ü farklı toplam 26 antrenörle çalıştı.

Trabzonspor, Konferans Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre ekibi ST. Gallen'le iki maçta da berabere kalırken, penaltılar sonucu elendi ve grup aşamasına kalamadı.

Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor'da 1'er kez görev alırken Fenerbahçe İsmail Kartal'a, Trabzonspor da Abdullah Avcı'ya 2'şer kez emanet edildi. Son 6 sezonda Beşiktaş ve Trabzonspor'da 8'er, Fenerbahçe'de 7 ve Galatasaray'da 3 teknik direktör görev yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde son 6 sezonda, 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebilirken, tek galibiyeti sarı-kırmızılılar, Manchester United'a karşı deplasmanda almıştı.

BU DÖNEMDEKİ TEKNİK ADAMLAR

4 Takım bu dönemde 26 farklı teknik adamla çalıştı. G.Saray: Fatih Terim, Domenec Torrent ve Okan Buruk. F.Bahçe: Ersun Yanal, Erol Bulut, Pereira, İsmail Kartal (2), Jesus ve Mourinho. Beşiktaş: Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Ismael, Şenol Güneş, Fernando Santos, van Bronckhorst ve Ole Solskjear. Trabzon: Ünal Karaman, Hüseyin Cimşir, Eddie Newton, Abdullah Avcı (2), Nenad Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde son maçlarda iyi sonuçlar alsa da ilk müsabakalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle grup aşamasında havlu attı.

ALTI KEZ ELEMELERİ GEÇMEYİ BAŞARAMADILAR

"DÖRT büyükler" Şampiyonlar Ligi eleme turlarını 6 kez geçemedi. Galatasaray 2021-22 ve 2024- 25'te, Fenerbahçe 2022-23 ve 2024-25'te, Trabzonspor 2022-23'te ve Beşiktaş 2020-21'te rakiplerine boyun eğdi. "Dört büyüklere" geçit vermeyen takımlar D.Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK oldu.

EN İYİ DERECE FENERBAHÇE'DEN

FAHİŞ transfer sayıları ve harcamaya karşılık Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray da 1'er sezon Avrupa kupalarına katılamadı. Şampiyonlar Ligi'ne güç yetiremeyen "dört büyükler" iki numaralı kupa Avrupa Ligi'nde de son 16 turundan öteye geçemedi. Takımların en büyük başarısı, 4 sezon önce Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde yarı final oynadı.