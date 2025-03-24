Aydın BŞB kötü başladı

Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 etabı ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Türk Hava Yollarına 3-1 yenilerek seriye kötü bir başlangıç yaptı. Karşılaşmaya tutuk başlayan mavi-beyazlılar, ilk seti 25-22 geride tamamladı. İkinci bölümde oyuna ağırlığını koyan Aydın temsilcisi, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Ancak üçüncü sette rakip THY, Bergmann ve Ratzke'nin etkili oyunuyla 25-21 kazanarak yeniden öne geçti: 1-2. Aydın BŞB son çeyreği 25-20, maçı da 3-1 kaybederek seride geriye düştü. Serinin ikinci karşılaşması İstanbul'da 26 Mart Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak.