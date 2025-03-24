Fethiyespor’dan 92. yaş kutlaması

EGE futbolunun köklü kulüplerinden Fethiyespor, kuruluşunun 92. yıldönümünü sade bir çelenk sunma töreni ile kutladı. Fethiye Beşkaza Meydanı Atatürk anıtı önündeki çelenk sunma törenine Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, belediye başkan vekili Metin Sevinç, Fethiyespor taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın, Fethiyespor eski başkanlarından Timur Fidan, Fethiyespor Teknik Direktörü Selahattin Dinçel ile çok sayıda yeni ve eski yönetici de katıldı. Fethiyespor bayrağını en iyi şekilde yükseltmek istediklerini belirten Başkan Bakırcı, "Seneye tribün desteği ile 4 yıllık projemizi uygulayacağız" diye konuştu.