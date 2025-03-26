Aydın Büyükşehir Play-Off rövanşında

Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün deplasmanda rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak. TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor naklen yayınlayacak. Aydın temsilcisi rakibini yenmesi halinde seride durumu 1-1'e getirerek umudunu koruyacak. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda üçüncü ve son maç cuma günü yine THY'nin ev sahipliğinde oynanacak. Seriyi kazananlar 5-6, kaybedenler 7-8 Etabı'nda mücadele edecek.