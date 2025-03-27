Altınordu’dan yeni seri

2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Altay'ı 3-2 mağlup eden Altınordu dün de evinde Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Kırmızı-lacivertliler, 16. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Kaan Baysal takımını 1-0 öne geçirirken bu gole 35. dakikada Abdullah Aydın yanıt verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan İzmir ekibi, 50. dakikada yeniden üstünlüğü kurdu. Bu dakikada Kaniwar'ın soldan ortasında Uğur Çetinkaya gelişine harika vurdu ve durumu 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda hücum oyuncuları çerçeveyi bulamayınca mücadele Altınordu'nun 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan kırmızı lacivertliler puanını 55'e yükseltirken, küme düşme hattında Altay'ın rakiplerinden olan Karaköprü Belediyespor ise 20 puanda kaldı.

7 MAÇTIR EVİNDE YENİLGİ GÖRMEDİ

Altınordu, son 7 karşılaşmada evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Son olarak sahasında 8 Aralık'ta İskenderunspor'a yenilen kırmızı-lacivertliler, bu maçın ardından oynadığı mücadelelerde 4 beraberlik, 3 galibiyet elde etti. Sarıyer, Kepez, Beykoz ve Batman Petrol ile yenişemeyen İzmir ekibi, Kırklareli, Sincan Bld. ve Karaköprü Bld maçlarından ise 3'er puan çıkarttı.