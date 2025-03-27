Aydın BŞB diş geçiremedi

SULTANLAR Ligi Play- Off 5-8 Etabı ilk maçında evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle rövanş mücadelesine çıktı. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maçta ilk setin başlarında geriye düşen Aydın rakibini yakalayamadı ve 25-20'lik skorla durum 1-0 oldu. İkinci sete iyi başlayan Ege ekibi 9-7 öne geçse de moladan sonra toparlanan THY öne geçip farkı açtı. Bu set de 25-17 sona erdi ve durum 2-0 oldu. Başa baş giden üçüncü sette 4 sayı farkla öne geçen Aydın rakibinin 7-0'lık serisine engel olamadı. Ancak Ege temsilcisi moladan 4-0'lık seriyle dönüp öne geçtiği seti 22-25 alarak durumu 2-1'e getirdi. Dengede giden dördüncü setin ortalarında Aydın öne geçti: 14-16. Son bölümde kritik hücumları daha iyi oynayan THY bu seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı. Seriyi kaybeden Aydın BŞB, 7-8 Etabı'nda mücadele edecek.