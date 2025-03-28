Kaf-Kaf zirve yarışını bırakmıyor

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yaşadığı sıkıntılara rağmen sezon başında kurduğu güçlü kadroyla yarıştan hiç kopmayan Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi engelini de 4-2'yle geçerken, son 5 maça iddialı girdi. Son hafta ağırlayacağı lider Bursaspor'u 7 puan geriden takibini sürdüren İzmir temsilcisi, ikinci basamaktaki yerini de Belediye Kütahyaspor'un 3 puan önünde korudu. Son aylarda büyük sıkıntılar yaşayan yeşil-kırmızılı futbolcuların, taraftarların maç sırasında verdiği tepki nedeniyle de üzgün oldukları öğrenildi.

BAŞKAN ERGÜLLÜ MORAL AŞILADI

Maç sonrası tesislere giden Başkan İlker Ergüllü, futbolcularla görüşerek moral aşıladı. Ergüllü, bu galibiyetle prim alacakları 2.5 prime çıkan takıma bayram öncesi prim dağıtma sözü de verdi. Ayrıca Karşıyaka, 2006 doğumlu forvet oyuncusu Ercan Kulaç'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.