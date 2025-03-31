Bonkör Göztepe

Trendyol Süper Lig'de son olarak öne geçtiği maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Avrupa hedefi yolunda yara aldı ve galibiyet hasretini sekiz maça çıkardı. Son galibiyetini Antalyaspor karşısında alan sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı sekiz maçta 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak dördüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düştü. İzmir ekibi, ayrıca bu sezon öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Göz-Göz, bu sezon öne geçtiği 8 maçta toplamda 20 puan bıraktı. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, ligin ilk yarısında Alanyaspor ve Hatayspor maçlarında 1-0 öne geçerken, son dakikalarda yediği gollerle rakipleriyle 1-1 berabere kaldı.

KARA BULUTLARI DAĞITACAK

İzmir temsilcisi Samsunspor ve Gaziantep FK maçlarında ise rakiplerine mağlup olarak 3'er puan bıraktı. Göztepe ligin ikinci yarısında ise Samsunspor ve Trabzonspor maçlarında rakipleriyle berabere kalırken, Fenerbahçe ile Sivasspor'a mağlup oldu. Göz-Göz böylece ilk yarıda 10 ikinci yarıda 10 olmak üzere toplamda 20 puanlık bir kayıp yaşadı. Göztepe eğer bu 20 puanı hanesine yazdırabilseydi şu an ligde 58 puanla 3. sırada yer alıyor olacaktı. Sarı-kırmızılılar, perşembe günü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı maçın ardından pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek. Göztepe bu müsabakalarda alacağı galibiyetlerle üzerindeki kara bulutları dağıtmak ve hedefine yaklaşmak istiyor.

HEDEF KUPA MAÇI

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda perşembe günü Beşiktaş ile oynayacağı maçı kazanarak Avrupa hedefini devam ettirmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Avrupa yarışındaki rakibi Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesi sonrası rakibinin dokuz puan gerisine düşerek hedeften şaştı. Ancak sarıkırmızılılar, buna rağmen moral bozmuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen İzmir temsilcisi, hedefini kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, kupanın çeyrek finalinde perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe, ligde yendiği rakibini deplasmanda bir kez daha mağlup ederek Avrupa hedefine bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un oyuncularını Beşiktaş müsabakasına özel olarak hazırladığı öğrenildi. Göztepe, Beşiktaş'ı elemesi halinde kupanın yarı finalinde Trabzonspor-Bodrum FK maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Taraftarların kritik maç için İstanbul'a çıkarma yapmayı düşündüğü öğrenildi.