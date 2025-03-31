Kante harekatı

Süper Lig'de Galatasaray galibiyeti ile Avrupa Kupaları yolunda önemli bir zafer kazanan Beşiktaş transferde gaza bastı. Siyah-beyazlıların şu anda Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, Suudi Arabistan'dan ayrılmayı planlayan Fransız futbolcu ile bizzat görüştüğü iddia edildi. 33 yaşındaki ön liberonun mukavelesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Al-İttihat'tan çok yüksek bir maaş alan 1.68 boyundaki yıldız oyuncunun, tekrar Avrupa'ya dönmek için bu rakamdan vazgeçebileceği ifade edildi. Beşiktaş'ın yaza doğru, Suudi karmaylar ve futbolcuya resmi teklifini sunması bekleniyor.

OYUNCU İKNA EDİLECEK

Al-İttihat'ın ise ayrılmak isteyen Kante'ye bonservis konusunda yardımcı olacağı öğrenildi. Solksjaer'in İngiltere'den tanıdığı Fransız futbolcuyu ikna edebileceği yönünde siyah-beyazlı yönetime teminat verdiği ve mutlaka alınmasını istediği vurgulandı.

KARTAL'DAN ASLAN'A TARİHİ GÖNDERME

Süper Lig'de Galatasaray'ın yenilmezlik serisine son veren Beşiktaş'tan çarpıcı bir paylaşım geldi. Beşiktaş'ın 2017'de Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon'a elendiği maçın ertesi günü Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA kupasını "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşmıştı. Derbi galibiyeti sonrası Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap geldi. Beşiktaş, Galatasaray'ın 2017'deki gönderisini alıntıladı ve 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olan Beşiktaş kadrosunun fotoğrafını paylaştı.