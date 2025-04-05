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Altay’a taraftardan pankartlı destek

Kümede kalma savaşı veren siyah-beyazlılara taraftarları hazırladıkları pankartla moral oldu. 12. Adam, “Umutlarımız ayaklarınızda” mesajı verdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altay’a taraftardan pankartlı destek

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın taraftarları hazırladıkları pankartla siyah-beyazlı takıma destek verdi. İzmir temsilcisinin Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yer alan antrenman sahasının tellerine asılan pankartta futbolculara "Umutlarımız ayaklarınızda" mesajı veren 12'nci adam, lige tutunma mücadelesinde tüm takıma inandıklarını ve sonuna kadar onların yanlarında olduklarını gösterdi.

SON 5 MAÇIN 3'Ü İZMİR'DE

Kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan ve bu hafta Afyon'dan 3 puan alacak olan 18 puanlı Altay'ın son 5 maçın 3'ü İzmir'de. İzmir ekibi, İnegöl (D), İskenderun, Kepez, Isparta 32 (D) ve Kırklareli ile karşılaşacak.

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