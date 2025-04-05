De Bruyne heyecanı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne ile ilgili sarıkırmızılı taraftarları heyecanlandıracak flaş bir gelişme yaşandı. 10 sezondur M.City forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli isim resmi sosyal medya hesabından sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, "Hoşumuza gitse de gitmese de veda etme vakti geldi." derken "Her hikayenin bir sonu vardır ama bu kesinlikle en iyi bölüm oldu. Bu son anların tadını birlikte çıkaralım" ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan Kevin De Bruyne, bu sezon Manchester City formasıyla 31 maça çıkarken 4 gol 7 asistlik performans gösterdi. Sarı-kırmızılıların vakit kaybetmeden oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçeceği öne sürüldü.

G.SARAY'DAN SERT AÇIKLAMA

G.Saray Kulübü, F.Bahçe'nin Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi. Açıklamada "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz. Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz" denildi.