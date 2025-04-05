KSK’nin güvencesi Abdülkadir

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki zirve yarışında son 13 maçta yalnız 1 yenilgi alarak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Karşıyaka'nın sezon başında Menemen FK'dan transfer ettiği Abdülkadir Öksüz, defansın güvencesi oldu. Yeşil-kırmızılılarda sakatlık yaşadığı ikinci yarının ilk haftaları hadicinde 21 maçta ilk 11'de forma giyen 25 yaşındaki stoper, tüm dikkatleri üzerine çekti. Abdülkadir, defanstaki başarısının yanı sıra takımına 2 golle katkı verdi.

ALİ SİNAN KIRIK BURUNLA

Performansıyla alkış alan oyuncu son Kuşadasıspor maçında skor 1-1 eşitlikle devam ederken attığı müthiş vole golüyle takımını ateşleyip 5-1'lik galibiyete büyük katkı yaptı. Karşıyaka'da son haftaları boş geçmeyen Ali Sinan Gayla da Kuşadasıspor'a kırık burunla maskeyle çıktığı maçta gol attı. Önceki hafta Anadolu Üniversitesi maçında burnu kırılan, kırık burunla oyuna devam edip skoru eşitleyen golü atan kanat oyuncusu mücadelenin ardından ameliyat oldu. Kuşadasıspor maçına maskeyle çıkan Ali Sinan yine ağları sarsmayı başardı. Son 10 maçta 7 gol atan Ali Sinan toplamda 9 gole ulaştı. Tecrübeli oyuncu maçta kart görerek cezalı duruma düştü.