Aman dikkat!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışında ikinci sırada yer alıp Play-Off'ta direkt grup finaline çıkmayı garantilemeye çok yaklaşan Karşıyaka'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verirken, yeşil-kırmızılılar finallerde taraftarından yoksun olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar talimat gereği bu sezon iç sahada tekrarlanan her kötü ve çirkin tezahüratta yeniden seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ligde bitime 3 hafta kala 13 Nisan Pazar günü Silifke Belediyespor'u taraftarından yoksun ağırlayacak olan Karşıyaka, normal sezonun son haftasında 26 Nisan'da şampiyonluk yarışındaki rakibi Bursaspor'la oynayacağı iç saha maçında taraftarla yeniden buluşacak.

BURSA MAÇI KRİTİK

Grupta şampiyonluğa en yakın takım olan, Kaf-Kaf'ın 7 puan önündeki Bursaspor bu hafta da kazanırsa 2'nci Lig'e çıkmayı garantileyecek. Karşıyaka, sezon başından beri zirve yarışında çekişip yıllar sonra ağırlayacağı ezeli rakibi önünde tribünde kötü ve çirkin tezahürat olursa Play-Off'ta iç saha maçını taraftarından yoksun oynayacak. İki ezeli rakip arasında İzmir'deki son maç 19 yıl önce 17 Nisan 2006'da oynanmıştı.

İSHAK KURT KRALLIĞA KOŞUYOR

Karşıyaka'nın 32 yaşındaki deneyimli futbolcu İshak Kurt bu sezon da gol krallığına koşuyor. 2022-2023 sezonunda Efeler 09 SFK'da kaydettiği 24, geçen sezon Adana 01 FK'da attığı 22 golle bu sevinci yaşayan İshak, bu sezon da rakip ağlara gönderdiği 12 golle Nesine 3. Lig 1. Grup gol krallığında zirveyi Düzcespor'dan Berkay Ekici ile paylaşıyor.