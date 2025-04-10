Kara Kartal’da stoper sancısı

Süper Lig'de üçüncülüğü hedefleyen Beşiktaş, hafta sonu ligde oynayacağı önemli Başakşehir maçı öncesi savunmada büyük bir sancı yaşıyor. Üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle elde kalan tek sağlam stoper Gabriel Paulista oldu. Bu bölgede görev yapan Uduokhai daha önce sezonu kapatırken Necip Uysal ise henüz tam olarak iyileşmedi. Tayyip Talha Sanuç da Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

TAYYİP TALHA KART CEZALISI

Emirhan Topçu da son Başakşehir maçında sakatlandı. Bazı maçlarda sol stoper oynayan Zayndutdinov'un da sakatlığı var. Paulista'nın yanında stoper oynamaya en yakın isim ise bu sezon 9 kişilik Konyaspor'a 1-0 kaybedilen maçta 35 dakika stoper oynayan Onur Bulut.