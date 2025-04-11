Osimhen atağı

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray'da gündem Victor Osimhen. Sarı-kırmızılılar, Napoli'den sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızını takımda tutmanın hesaplarını yapıyor. İspanya'da yayın yapan AS'ın haberine göre Galatasaray, tarihinin en pahalı transferini yaparak 26 yaşındaki golcüyü yeni sezonda da kadroda görmek istiyor. İspanyol gazetesi, bu transfer için ödenmesi planlanan bonservis bedelini ve maaşı da açıkladı. Habere göre sarı-kırmızılıların planı, İtalyan ekibine 70 milyon Euro bonservis bedeli ödemek ve oyuncuya her biri net 15 milyon Euro olan üç yıllık bir sözleşme teklif etmek. Ayrıca bu rakamın üzerine cazip primlerin de eklenmesi planlanıyor. Haberde bu teklifin, Avrupa'nın dev kulüplerinin sunduğu maaşlarla yarışabilecek düzeyde olduğu düşünülüyor. Ayrıca, oyuncunun Suudi Arabistan gibi daha yüksek maaşların verildiği liglerde kazanabileceklerine yakın bir gelir anlamına geliyor.

28 GOL KAYDETTİ

Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ve özellikle İtalya'da Juventus'tan ciddi teklifler alan Osimhen'in İstanbul'da mutlu olması ve takımı kısa sürede sahiplenmesi nedeniyle transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maça çıkan yıldız futbolcu Victor Osimhen, 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

BUGÜN RAKİP SAMSUNSPOR

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta üçüncü sırada yer alan Karadeniz ekibini de yenerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak. Ev sahibi Samsunspor'da ise eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Marc Bola, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel ve Youssef Ait Bennasser'in forma giymesi zor gözüküyor.