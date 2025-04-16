Arkas rövanş sınavında

Efeler Ligi Play-Off 1-4 Etabı ilk maçında deplasmanda Ziraat Bankkart'a 3-1 yenilen Arkas Spor bugün evinde rövanş mücadelesine çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Hakkı Demiralay, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Arkas Spor, Başkent ekibini yenip seride durumu 1-1'e getirmeyi hedefliyor. İzmir ekibinin galibiyeti halinde üçüncü ve son maç cumartesi günü Ankara'da oynanacak. Mavibeyazlılar bir kez daha yenilirse 3-4 Etabı'nda mücadele edecek.Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankkart'ı İzmir'de yenerek seriye eşitlik getirmek istediklerini ifade eden Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri bu önemli maçta salona desteğe davet ediyoruz. Takımımıza güveniyoruz" dedi.