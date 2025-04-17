Rusya’da ETNO heyecanı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcıları bir araya getirecek. Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu (World Ethnosport), dünyanın farklı ülkelerinden gelecek katılımcıların yer alacağı 7. Etnospor Forumu'nu Rusya'da düzenleyecek. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.

FORUM İKİ GÜN SÜRECEK

Forumun açılışında, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Bakanlar Paneli ile forum resmen başlayacak. İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak.

KÜRESEL ÇAPTA KATILIM

Foruma, DEK'e bağlı faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan yaklaşık 40 kurumsal üye temsilcisi katılım sağlayacak. 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alacak.