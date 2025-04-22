Papa Francis öldü maçlar ertelendi

VATIKAN, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya Serie A yönetiminden yapılan açıklamada ise dün oynanması planlanan maçların, Papa Francis'in vefatı nedeniyle, ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. İtalya Serie A'da dün oynanacak olan Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio ve Parma-Juventus maçları, Papa Prancis'in vefatı nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak. Papa, 14 Şubat'ta bronşit teşhisiyle Roma'da bir hastaneye kaldırılmış, iki akciğerinde de zatürre tespit edilmişti. Tedavi gören 88 yaşındaki din adamı 23 Mart'ta taburcu edilmiş, hayati tehlikeyi atlattığı açıklanmıştı.