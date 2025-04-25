Altınordu, Sarıyer karşılaşmasını test maçı olarak görüyor

Geçen hafta deplasmanda İskenderun ve Pazar günü de Sarıyer ile oynadıkları iki maçın da deplasmanda olduğunu hatırlatan Ateş, "İki tane deplasmanımızın arka arkaya olması bizim için avantaj. Şu anda görünen duruma göre Play-off'un ilk maçını deplasmanda oynayacağız. Bu nedenle bizim için bu maç, play off karşılaşmanın provası gibi olacak. Rakibimizin iddiasının olması, üçlü averaj ihtimaline karşı iddialı bir şekilde maça çıkmaları da bizim için avantaj olmuştu İskenderun maçında. Çünkü bu maçın zorluk derecesini de arttıracaktı. Deplasmanda bir maça çıkmak çok çok önemliydi. Gerçekten önemli. Hafta içinde zaten çalışmaları da bu yönde yaptık. Geçen Pazar günü İskenderunspor deplasmanı istediğimiz gibi geçti. Bu anlamda bu ilk maç için istediğimiz birçok şeyi sahada görmek bizi sevindirdi" dedi.

Genç teknik adam, pazar günü deplasmanda oynayacakları Sarıyer karşılaşması ile ilgili olarak da şunları ifade etti:

"Sarıyer maçının deplasman olması da bizim için gerçekten yine aynı önemi taşıyor. Yine Sarıyer'in şampiyonluk iddiasının olması. Şampiyonluk maçına çıkıyor olması. Bu açıdan maçın zorluk derecesini arttıracaktır. Sarıyer taraflarının zaten takımlarına çok büyük ilgileri var. O yüzden seyircinin oluşturacağı atmosfer, sahadaki iddianın ortaya koyacağı oyun planları ilgi çekici olacak. O yüzden maçın zorluk derecesinin istediğimiz seviyeye getireceğini düşünüyoruz. Biz tabii ki burada kendi takımımızın gücünü biraz test etme şansı elde edeceğiz. Biz neler yapabiliriz, böyle atmosferlerle nasıl karşı koyabiliriz, nasıl uyum sağlayabiliriz? Kesinlikle orada sahada oyunu güzelleştiren, oyun oynamaya çalışan bir takım olarak sahada bulunacağız. Ve böyle bir atmosferin içinde, bu baskının altında biz neler yapabiliyoruz? Biz skoru nasıl yakalayabiliyoruz, nasıl koruyabiliyoruz, nasıl öne geçebiliyoruz? Bunların provası olacak bizim adımıza. Çok güzel bir maç bizi bekliyor" dedi.

ALTINORDU FK GELİŞİM LİGİ FİNALLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Öte yandan İzmir ekibi, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni tüm kulüplere açma projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Son yıllarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde bu defa UEFA Gelişim Ligi finalleri gerçekleştiriliyor.

Çarşamba günü başlayan U14 Gelişim Ligi finallerinde maçlar, Pazar günü oynanacak final karşılaşmaları ile devam edecek. Önümüzdeki hafta ise U15 Gelişim Ligi finalleri yine Altınordu FK'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.