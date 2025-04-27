Karşıya mucizeyle play off finaline kaldı! Her şey bitti derken 90+3'te gol haberi geldi...

KSK, şampiyon Bursa'yı devirerek sezonu ikinci sırada bitirdi. Karşıyaka, Kadir ve Mert ile üç puana ulaşırken rakibi Kütahya'nın uzatmada yediği golle direkt Play-Off finaline katılma hakkı kazandı, coşku tavan yaptı.
3. Lig 1. Grup'ta sezonun son maçında 2.lik mücadelesi veren Karşıyaka, evinde şampiyon Bursaspor'u 2-0 yendi. Kaf-Kaf, rakibi Kütahya'nın Düzce'de takılmasıyla sezonu 3. sırada bitirerek direkt grup finaline kaldı. 26'da Karşıyaka'nın kornerinde Enes ortaladı, ceza sahasında Onur'un yerden vuruşunda top kaleci Anıl'ın kucağında kaldı. 45+5'inci dakikada Mücahit Can, kaleci Hakan'ın sektirdiği topu yakın mesafeden dışarı yolladı. 52'de Erdal'ın yaklaşık 25 metreden çok sert şutunda top üst direkte patladı. 59'da Mehmet Yiğit'in kaptırdığı topu önünde bulan Kadir, ceza sahası dışından çok sert vurdu: 1-0.
SKORU MERT BELİRLEDİ
90'da sağdan Bedran kesti, arka direkte Enes'in kafasında topu defans çizgiden çıkardı. 90+9'da Vefa ceza sahasında Ali Sinan'ı indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. Ali Sinan'ın penaltı vuruşunda kaleci Anıl'ın çeldiği topu Mert filelere yolladı: 2-0.
SON ANLAR NEFES KESTİ
KSK'nın son haftaya aynı puanda girdiği ve 2.'lik için yarıştığı Kütahya, Düzce deplasmanında ilk yarıda attığı gollerle 2-0 üstünlüğü yakaladı. İkili averajla Kütahya'nın gerisinde olan Kaf-Kaf, bu sonuçlarla normal sezonu üçüncü sırada bitiriyordu. Ancak Düzce'de bir mucize gerçekleşti. Düzce, 90+3'te beraberliği yakaladı. Maçı kazanan Kaf-Kaf, rakiplerini sollayıp grup finaline kaldı.