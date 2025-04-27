Karşıya mucizeyle play off finaline kaldı! Her şey bitti derken 90+3'te gol haberi geldi...

SON ANLAR NEFES KESTİ

KSK'nın son haftaya aynı puanda girdiği ve 2.'lik için yarıştığı Kütahya, Düzce deplasmanında ilk yarıda attığı gollerle 2-0 üstünlüğü yakaladı. İkili averajla Kütahya'nın gerisinde olan Kaf-Kaf, bu sonuçlarla normal sezonu üçüncü sırada bitiriyordu. Ancak Düzce'de bir mucize gerçekleşti. Düzce, 90+3'te beraberliği yakaladı. Maçı kazanan Kaf-Kaf, rakiplerini sollayıp grup finaline kaldı.