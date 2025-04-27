“Seçim yok, göreve devam”

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada olağanüstü kongre kararı almayacaklarını açıkladı.

Koç, "Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz, her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir, hiçbir zaman da olmamalıdır. Yapılacak işlerimiz var, tamamlanacak yolumuz var. 'Güven oyu' diyen desin, biz yönetimle görevimize devam edeceğiz" dedi. "F.Bahçe finansal olarak kendi ayaklarının üzerinde duracak" diyen Ali Koç, "Eylül ayında gerçekleştireceğimiz genel kurulda Bakan Birliği Anlaşması'ndan çıkışımızı resmen ilan etmeyi planlıyoruz" dedi. Ayrıca eski F.Bahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak başkan adaylığını açıkladı. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın stat projesini duyurdu. Seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğunu belirterek, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 64 bin 160'a çıkarılacağı belirtildi.