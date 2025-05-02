Planlar hazır

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçilirken, iki takımın teknik direktörleri son planlarını hazırlıyor. Pazar günü sarı-lacivertlilerin sahası Ülker Stadı'nda oynanacak dev müsabaka öncesi iki deneyimli hoca son planlarını yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yoğun presle rakibini zorlayıp önde baskı yapması bekleniyor. Sarılacivertlilerin 3.

bölgede Anderson Talisca ve Edin Dzeko ile rakibini hataya zorlayacağı belirtildi. Ayrıca Portekizli teknik adamın Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'ye de derbide özel görevler vereceği öğrenildi.

ÖZEL GÖREV VERECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in kozu ise Ciro Immobile olacak. Süper Lig'deki 3 haftalık suskunluğunu Hatayspor önünde attığı 3 golle sonlandıran İtalyan futbolcu, derbiye de özel olarak hazırlanıyor. İleride tek başına görev alması beklenen tecrübeli golcüyü, son haftaların yıldızı olan Portekizli Rafa Silva destekleyecek. Bu ikili derbide gole en yakın isimler olacak. Norveçli teknik adam, ayrıca hızlı geçiş oyunlarında Gedson Fernandes'e de özel görevler verecek. Kritik derbide alınacak sonuca göre ligin kaderi belirlenecek.

DERBİLERDE BİR BAŞKA

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş derbilerde beklentileri karşılamayı bildi. Sezon içerisinde farklı teknik adamların görev yaptığı Siyah-Beyazlılar, söz konusu dönemde Galatasaray'a 2-1 yenilirken, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, Solskjaer'ın Türkiye'deki ilk derbi heyecanında 2-1'lik sonuçla namağlup Galatasaray'a bu sezonki tek yenilgisini yaşattı. Öte yandan Beşiktaş, sezon başındaki Süper Kupa müsabakasında da Galatasaray'ı 5-0 yenmişti.

ARALARINDAKİ REKABETTE EŞİTLİK BULUNUYOR

Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer, aralarındaki rekabette birbirlerine üstünlük kuramadı. Deneyimli teknik adamlar, tamamı İngiltere'de olmak üzere daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Portekizli Teknik Adam, Chelsea ve Tottenham'ı çalıştırırken, Norveçli Teknik Adam ise Cardiff ile Manchester United'ı çalıştırmıştı. İki teknik adam da takımlarının başında ikişer galibiyet alırken, bir müsabakada ise eşitliği bozamamışlardı. Yıllar sonra rakip olacak deneyimli teknik adamların hangisinin üstünlük kuracağı merakla bekleniyor.