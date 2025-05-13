Alexander Djiku Fethiye’de tatil yaptı

BEŞIKTAŞ maçında gördüğü sarı kart nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu oynanan Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Alexander Djiku bu boşluğu Fethiye'de ailesiyle dinlenerek değerlendirdi. Eşi ve iki çocuğu ile birlikte hafta sonunu Muğla'nın turistik ilçesinde geçirdi. Fethiye'de bir restaurantta eşi ile birlikte akşam yemeği yiyen Djiku bulunduğu yerden dev ekranda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 4-1 yendiği karşılaşmayı da izledi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Sarı-lacivertlilerle zaman zaman öz çekim de yapan savunma oyuncusu ardından eşi ve iki çocuğu ile birlikte konakladıkları otele döndü. Djiku, Fenerbahçe ile ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakıp 'Dinleniyoruz. Kısa süreli tatile geldik' ifadelerinde bulundu. Ayrıca futbolcu, eşi ve çocukları ile fotoğraf çekilmesine izin vermedi.