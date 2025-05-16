Galatasaray gözünü 25. şampiyonluğa dikti!

Pazar günü Kayserispor ile sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan G.Saray bu karşılaşmadan alacağı 1 puanla 5. yıldızına kavuşacak. Yönetimin çifte kupa için kesenin ağzını açtığı ve 7 milyon Dolarlık primin 10 milyon Dolar'a çıkarıldığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar, hedefine ulaşırsa bu başarını unutulmaz bir kutlamayla taçlandırma planları yapıyor. Kutlamalar için Yenikapı Meydanı'nın kullanımı için de Valilik onayının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aslan'da hedefler bununla da sınırlı değil.

Kupa finalinde Trabzonspor ağlarına iki gol atarak sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 35'e çıkaran Nijeryalı yıldız Vctor Osimhen, daha önce 34 gol atan Mario Jardel'i geride bırakırken golcü oyuncu ayrıca sezonu Süper Lig gol kralı olarak tamamlamak istiyor. Ligde 24 golle zirvede yer alan Osimhen'in en yakın takipçisi ise 21 golü bulunan Başakşehirli Piatek. Bu arada Galatasaray yönetimi de bir yandan taraftarın çağrısına kulak vermek için kolları sıvadı. Taraftar, gelecek sezon da takımda Victor Osimhen'i kadroda görmek isterken, başkan Dursun Özbek ve yöneticiler bu konu üzerinde mesai harcıyor.

'DAHA ÇOK KUPA VAR'

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk,yeni hedefleri ile ilgili konuştu. Burak, "Avrupa dahil daha kazanılacak çok kupa var. Hedefimiz gelecek sezon da kupa almaya devam etmek ancak artık Avrupa'da da başarılı olmalıyız. Bu nedenle geçen seneden ders çıkarmamız gerek. Şampiyonlar Ligi'ne göre kadro oluşturacağız" dedi.