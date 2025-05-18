Kara Kartal Alanya önünde

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle aldığı 38 puanla 15. sırada yer alıyor. Beşiktaş, 3. sıradaki yerini koruyarak Avrupa kupalarına katılmak, Antalya temsilcisi ise ligde kalmak için sahaya çıkacak. Zorlu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

TAKIMDA BUGÜN ÜÇ EKSİK VAR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve Alex Oxlade Chamberlain, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. takımla birlikte çalışmalara başlayan Salih Uçan ile Muçi ve Ricardo'nun durumu ise belirsiz. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Kazak oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'un ise Alanya deplasmanına götürülmesi beklenmiyor. Cezası sona eren Mert Günok, ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda bugün sahada olacak.