Naz-Naz karışık

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme üzüntüsü yaşayan ve gelecek sene 3. Lig'de boy gösterecek olan Nazillispor ile ilgili dün bomba bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı kulübün yeni sezonda Yeni Sökespor olarak 3. Lig'de yarışacağı ve renklerinin de mavi-lacivert olacağı iddia edildi. Ayrıca logoya da pamuk figürünün ekleneceği bildirildi. Takımın Söke'ye satıldığı ve oraya taşınacağı haberleri ilçede deprem etkisi yarattı. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya'ya tepkilerini yazarak gösterdi. Başkan Şahin Kaya ile iddialarla ilgili Yeni Asır Gazetesi'ne özel olarak yaptığı açıklamada takımın Söke'ye satıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ALICIK'LA DA GÖRÜŞÜYORUZ

Kaya, "Daha ortada resmi kesinleşen bir şey yok. Nazilli'den şahıslarla ve farklı farklı belediyelerle görüşmelerimiz devam ediyor. İlçe dışından bir kurumla ya da şahısla anlaşırsak ismi değişecek. Nazilli'den Haluk Alıcık'la da görüşüyoruz. Hatta Haluk Başkanımızla bir daha görüşme yapacağız. Yine söylüyorum resmi bir kurumla ya da herhangi bir şahısla anlaşmamız yoktur. Nazilli Belediyesi'yle görüşmüyoruz, Görüşmeyi de düşünmüyorum" dedi.