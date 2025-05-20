Merkezefendi yenilgiyle bitirdi

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk yarıyı puan tablosunun en sonunda tamamlamasına rağmen sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla ligde kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonun son maçına Bahçeşehir deplasmanında çıktı. Takımdaki önemli yabancıları Vanwijn, Bleijenbergh, Moody, Karşılaşmaya tutuk başlayan Denizli temsilcisi, rakibinin hızlı hücumlarına cevap vermekte zorlandı. İlk çeyreği 27-15 geride geçen Merkezefendi ikinci periyotta toparlandı. Farkın daha fazla açılmasını engelleyen Ege ekibi ilk yarıyı 54-43 yenik kapadı.

ARADAKİ FARK BİR ANDA AÇILDI

İKİNCİ yarının başında ev sahibi yine hızlı hücumlarla etkili olurken, Merkezefendi ise üst üste hücumlardan boş döndü. Çeyrek başında 11-0'lık seri yakalayan Bahçeşehir, bu çeyrekte 36-8'lik üstünlük kurarak farkı açtı. Son periyot, aradaki farkın 30'lara çıkmasıyla bir antrenman maçı havasında geçti. Karşılaşmayı 112-76 kazanan Bahçeşehir, 18. galibiyetini alarak normal sezonu 5. sırada bitirdi ve Play-Off ilk turunda Tofaş'ın rakibi oldu. 11 galibiyette kalan Merkezefendi ise sezonu 12. sırada tamamladı.