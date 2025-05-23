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Manisa Futbol Taşkın’la uzattı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa Futbol Taşkın’la uzattı
TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, sezonu tamamladığı teknik direktör Taner Taşkın ile yola devam edecek. Siyah-beyazlıların son 10 maçında takımın başında bulunan ve topladığı 15 puanla Ege ekibini kümede tutma başarısı gösteren Taşkın, yeni sezonda da Manisa FK'da görev alacak. Yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'de mücadele eden kulübümüz, 2025-2026 sezonunda Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ile yola devam edecek. Taşkın'a hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi. Öte yandan Manisa FK, 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı. Yapılan açıklamada, incelemeler sonucunda kulübün lisans almaya hak kazandığı ifade edildi.
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