Bal-Kes yıkıldı

Nesine 3. Lig Play-Off finalinde Balıkesirspor ile Muşspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Binlerce taraftarın ilgi gösterdiği karşılaşmayı 2-0 kaybeden Bal-Kes, 2. Lig'in kapısından döndü. Maça hızlı başlayan rakibi karşısında savunmadan çıkmakta zorlanan Bal- Kes, rakip kaleye çok gidemedi. 22'de Balıkesirspor atağında Artun'un şutu yandan auta gitti. 35. dakikada gelişen Muşspor atağında sağ kanatta rakibinden sıyrılan Halil Yılmaz'ın ortasına ön direkte Stanley Ohawuchi'nin kafa vuruşu uzak direk dibinden ağlara gitti: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

GOLE CEVAP VEREMEDİLER

İkinci yarıya İsmail Ertekin 3 değişiklikle başladı ancak rakip kalede istediği üstünlüğü kuramadı. 72'de sol kanattan yapılan ortada Bertuğ'un kafa vuruşu kalecide kaldı. 81'de Muşspor atağında topu kontrol edemeyen Muhammed, rakibini gole giderken düşürünce kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. 86'da Muşspor'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Yusuf'un sert şutu direkten döndü. 90+8'de sağ kanattan Ahmet'in getirdiği topta yerden ortasına Yakup Alkan'ın sert şutu köşeden ağlara gitti ve Muşspor bu golle karşılaşmayı 2-0 kazanarak 2. Lig bileti alan son takım oldu. Balıkesirspor ise karşılaşma sonunda büyük üzüntü yaşadı.

BALIKESİR'DEN BİNLERCE TARAFTAR MAÇA AKIN ETTİ

ADANA'DA oynanan karşılaşmada Balıkesirliler takımlarını yalnız bırakmadı. Sezon boyunca her yerde takımlarının yanında olan kırmızı-beyazlılar, Adana'ya da çıkarma yaptı. Maç öncesinde tribündeki yerlerini alan binlerce taraftar, son düdüğe kadar takımlarını destekledi ve bir an olsun susmadı. Maçın ardından taraftarlar da futbolcular gibi büyük hüsran yaşadı.

İSMAİL ERTEKİN BU KEZ BAŞARAMADI

BALIKESİRSPOR 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindiremezken, daha önce takımı 2 kez şampiyon yapan Teknik Direktör İsmail Ertekin de bu kez hüsran yaşadı. Kırmızı-beyazlı Ege temsilcisi, Ertekin yönetiminde 2013'te TFF 2'nci Lig'de, 2014'te de TFF 1'inci Lig'de şampiyon olmuş ve o dönem Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı. Süper Lig'de 1 yıl kalıp küme düşen kırmızı- beyazlılar aradan geçen süreçte transfer yasaklarıyla 2 sene önce 3'üncü Lig'e kadar gerilemişti.