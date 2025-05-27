Fener dağıldı

TRENDYOL Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 4-2 yenildi. 28'de Amrabat'ın şutunda kaleci Bekaj'dan dönen topu En-Nesyri tamamladı: 0-1. 38'de Mert Müldür'ün Okoronkwo'ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Mert'e kırmızı kartını gösterdi. 44'te Matondo'nun kullandığı serbest vuruşta direkten seken top kaleci Ertuğrul'un sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

ERTUĞRUL'DAN BÜYÜK HATA GELDİ

53'TE kaleci Ertuğrul'un ıskaladığı topu, pozisyonu takip eden Boutobba meşin yuvarlağı boş kaleye göndrerdi: 2-1. 60'ta Skriniar'in ceza alanı içerisinde Cemali'yi düşürmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. 63'te penaltıyı kullanan Görkem topu ağlara gönderdi: 3-1. 66'da Okoronkwo'nun vuruşunda top Skriniar'a çarparak ağlarla buluştu: 4-1. 90+4'te İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top ağlarla gitti ve maç bu skorla sona erdi: 4-2.