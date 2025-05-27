Gürüz’ün ekibi hazır

Tarihinin en zor dönemlerini geçiren ve bu sezon TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Altay, çarşamba günü olağan genel kurula gidiyor. Siyah-beyazlılarda başkan adayı olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz'ün de ilk olarak Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile sözlü bir anlaşma yaptığı ifade edildi. Üzümcü de bu durumla alakalı resmi sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı.

"BENİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİ"

Gürüz'ün yanında olacağını vurgulayan Üzümcü, "Altay ile ilgili düşüncelerimi, kulübün her problemine olan hakimiyeti, bu yolu şahsımla yürümek istemesi, uzun vadeli plan yapması benim düşüncelerimi olumlu yönde etkilediğini belirtmek isterim. Hepimizin çok sevdiği ve ortak paydamız olan Altay Spor Kulübü'nde, genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Prof. Dr. Yüksel Gürüz ve ekibine çıkmış oldukları bu kutsal yolculukta tüm kalbimle başarılar dilediğimi ifade etmek isterim. Bugün itibariyle yaşanacak olan genel kurulumuzda seçilse de seçilmese de kendilerinin yanında olduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"ESKİ GÜNLERE DÖNMEK ESASTIR"

"Burada asıl ve esas olan Altay'dır" diyen Üzümcü, "Altay'ın bir şansı olduğuna inanmak ve eski günlerine dönebilmesi adına heyecanlanmaktır" açıklamasını yaptı. Öte yandan siyah-beyazlı kulüpte 2021-22'de Süper Lig'de sportif direktör olarak, 2022-23 ve 2023-24'te teknik direktör olarak çalışan Tuna Üzümcü, son olarak da geçen sezon Bucaspor 1928'de teknik adam olarak görev yaptı.