Hedef yükseldi

Galatasaray'ın başında üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak adını şimdiden kulüp tarihine yazdıran teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalar yaptı. Başarılı teknik adam, "Üst üste 4. şampiyonluk. 2026'da 26. şampiyonluk yeni mottomuz" diyerek rakiplerine göz dağı verirken, taraftarlara da sabırlı olmaları yönünde telkinlerde bulundu. Transferler ve hedefleriyle ilgili bilgi veren Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde de bu kez başarı beklediğini ifade etti.

"ÇALIŞMALARA HEMEN BAŞLADIK"

Buruk, "Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek, kim gelecek başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmamız gerekiyor. Hem lig, hem Şampiyonlar Ligi zor olacak. Muslera ve Mertens gibi şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz ayrılacak. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gelecek oyuncuyu çok cezbediyor. Oyuncularla görüşüyoruz" dedi.

"SADECE İKİ DAKİKA DÜŞÜNDÜM"

Victor Osimhen'in geleceği hakkında da konuşan Okan Buruk, "Osimhen, 'Geleceğim' dedikten 1 gün düşünmedim, iki dakika düşündüm. Hemen, 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım. Bu fırsat kaçmaz' dedim. "Osimhen'in buradaki mutluluğunu ve burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra, onu burada oynamaya ikna edecek çok şeyin olduğunu düşünüyorum. Artık top, Osimhen'de" dedi. Taraftara da mesaj yollayan Buruk, "Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.