Manisa FK start veriyor

TRENDYOL 1'inci Lig'deki Ege temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü, sezonun perdesini bugün açacak. Manisa temsilcisi yeni sezonda ligin ilk maçında bugün Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Ligdeki beşinci sezonu öncesi teknik direktör Taner Taşkın'la yola devam eden siyah-beyazlılar, dış transferde son dönemde gaza basarak Christophe Herelle, Bora Aydınlık, Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye'yi kadrosuna dahil etmişti.

TAŞKIN KAZANMAK İSTİYOR

Geçen sezondan birçok oyuncuyla ise yollarını ayıran Manisa'da giden isimlerden Moryke Fofana transferde Iğdır FK'yla, Eren ise Yozgat Belediye Bozok Spor'la sözleşme imzaladı. Teknik direktör Taner Taşkın, yeni oyuncularının zamana ihtiyacı olduğunu belirtip, Ümraniye'de kendi futbollarını sahaya yansıtarak kazanmak istediklerini söyledi.