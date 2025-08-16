Shelton zirveyi zorlar mı?

Kort günlükleri Ekrem Durul yazdı...

Toronto'da gelen önemli zafer, gözlerin iyiden iyiye Shelton'a çevrilmesini sağladı. Öyle ki bu dünya sıralamasında dengeleri de değiştirebilecek bir şampiyonluktu. Çünkü Shelton, Djokovic'i geçerek 5. sıraya yerleşti ve takvim de onun lehine işliyor. Khachanov'u mağlup ederek 2004'ten bu yana bir Masters 1000 kazanan en genç Amerikalı olarak tarihe geçen 22 yaşındaki raketin önünde ülkesinde oynayacağı Cincinnati ve Amerika Açık gibi fırsatlar var. Daha önceki turnuvalarda enerjisi ve ölümcül servisleriyle turları geçen ama bir yerden sonra zengin oyun varyasyonuna sahip rakiplere karşı etkisiz kalan bir Shelton izliyorduk. Son birkaç turnuvada ise sadece servislerine güvenen biri yerine keskin forehand'leri olan, ilk seti verse bile geri dönebilecek soğukkanlılıkta bir tenisçi görmeye başladık. Yeni bir jenerasyonun verdiği özgüveni mevcut fakat ilk sıraları zorlamak istiyorsa maç içinde birçok farklı planı olmalı, servis kırma oranını artırmalı, uzun rallilerde hemen winner aramak yerine sabırlı olmalı ve tribünle fazla etkileşime girmemeli. 2000'lerin Andy Roddick'inden sonra umut bağlanan bir başka ABD'li genç tenisçi olarak beklentilere cevap verecek mi göreceğiz.

CINCINNATI NOTLARI

ABD'nin en büyük üçüncü tenis turnuvası olan Cincinnati Açık, Amerika Açık öncesi en ciddi sert zemin turnuvası olarak öne çıkıyor. Geçen haftalardaki Kanada turnuvalarını sakatlık ve yorgunluk nedeniyle pas geçen şampiyonlar da bu kupa için birer birer vitrine çıkıyor. Erkeklerde Dünya 1 numarası Sinner, Mannarino'yu geçerek sert zemindeki galibiyet sayısını 24 maça çıkarırken, Alcaraz ise Medjedovic galibiyeti sonrası üst üste dördüncü sezonunda 50 galibiyete ulaştı. Zverev, Ocak'tan beri dördüncü kez rakibinin sakatlanıp çekilmesiyle üst tura çıkarak belki de bu alanda rekora koşuyor. Burada geleneği Khachanov ile devam ettirdi. Turnuvada dikkatimi çeken sürprizlerden biri 136. sıradaki Atmane'nin, Dünya 4 numarası Fritz'i saf dışı bıraktıktan sonra yarı finale kadar ulaşmasıydı. Kadınlardaki sürprizler ise Linette'nin, 4 numaralı seri başı Pegula'yı elemesi ve sıralamada 125'inci olan Ella Seidel'in 8 numaralı seri başı Emma Navarro'yu turnuvanın dışına itmesiydi. Bir başka dikkat çekici bilgi ise Alcaraz'ın turnuva öncesi antrenman maçı yaptığı Medvedev, Norrie, De Minaur ve Ruud da ilk turlarda birer birer elendi.

1 SORU 1 CEVAP

Soru: Bazı tenisçiler vuruş yaparken neden ses çıkarır?

Cevap: Bunun birkaç ana nedeni var. Vuruş anında nefes vermek, gövde ve kol kaslarındaki gerginliği azaltarak hareketin daha akıcı ve güçlü olmasını sağlar. Ses, aslında kontrollü bir nefes boşaltımıdır. Bazı oyuncular ses çıkararak vuruş temposunu ayarlar. Ses, onların vuruş rutinine entegre olmuştur. Özellikle Sabalenka, Nadal veya Sharapova gibi isimlerde bu bir alışkanlık haline gelmiştir. Uzun ve yüksek bir ses, rakibi baskı altına alabilir ve odaklanmasını zorlaştırabilir. Tenis federasyonları geçmişte "fazla gürültü" üzerine uyarılar bile yapmıştır. Bilim adamlarınca British Columbia Üniversitesi'nde yapılan deneylerde, çığlık atan tenisçiler karşısında rakiplerin topun düşüş yerini yanlış algıladıkları ve topu karşılamakta zorlandıkları saptandı. Yani bu olay rakibe karşı avantaj sağlıyor.