Nazillispor gaza bastı

ANKARASPOR'LA 2023-2024 sezonunda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynadığı 0-0 biten maçta şike yapıldığı gerekçesiyle rakiple birlikte Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevkedilen Nazillispor'da diğer yandan transferler ve idari yapılanma da sürüyor. Nazillispor 6 takviye daha yaptı. Nazilli ekibi yeni transfer döneminde toplam 12 futbolcuyu renklerine bağladı. Siyah-beyazı kulüp, Kapaklıspor'dan 20 yaşındaki orta saha Metin Barutçu, Artvin Hopaspor'dan 22 yaşındaki kaleci Yusufcan Kutlu, Kumluca Belediyespor'dan 25 yaşındaki sağ bek Abdulmelik Hanalp, 20 yaşındaki gurbetçi orta saha Berdan Yelken, 19 yaşındaki gurbetçi orta saha Burak Arslan, Başakşehir altyapısından 20 yaşındaki Eray Halidi ile altyapısında yetişen orta saha Emre Lale ile sözleşme imzaladı. Nazilli, daha önce Berk Kırkıcı, Mehmet Mert Pala, Yağız Efe Kaya, Özkan Arda Kurtuluş, Demir Özdemir ve Emirhan Esemen'i almıştı.

İDARİ TAKVİYE DE YAPTI

NAZILLISPOR'DA asbaşkanlık görevine İsmail Poyraz Batur, genel menajerlige Ahmet Yüksel, altyapı koordinatörlüğüne Özgür Günendi getirildi.