Manisa Futbol pes etmedi: 1-1

TRENDYOL 1. Lig'de geçen hafta Hatayspor'u mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda geriye düştüğü maçta İstanbulspor ile berabere kaldı: 1-1. Müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Sarı-siyahlılar, 16. dakikada Yusuf Ali Özer'in golüyle öne geçti: 1-0. 45'te Muhammed Kirpit skora fenge getirdi: 1-1. Müsabakanın ikinci yarısında iki ekipte bulduğu gol fırsatlarından yararlanamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla üç hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan topladı. Manisa FK gelecek hafta evinde Iğdır FK'yı konuk edecek.