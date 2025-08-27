Manisa FK gelecek için umut dolu

TRENDYOL 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Manisa Futbol Kulübü, geriye düştüğü maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak evine puanla döndü. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Taner Taşkın, "Deplasmanda alınan 1 puan her zaman değerlidir. Önümüzde evimizde oynayacağımız Iğdır FK maçımız var. O maça da çok iyi hazırlanıp milli araya iyi girmek istiyoruz" dedi. Genç bir takımla oynadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Biz yeni bir takımız. Sahada 2007 ve 2008 doğumlu 3 oyuncumuz vardı. Gençlerimizi kazanmak ve saha içindeki mücadelemizi onlarla vermek istiyoruz. Maçı kazanmak için oyuncularım sürekli yüksek tempoda oynamaya çalıştı. Hamle sayımız çok yok. Değişikliklerin bu sebeple sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sakatlıktan dönecek ve aramıza yeni katılacak oyuncular olacak. Onlarla çok daha etkili bir takım olacağız" yorumunu yaptı.