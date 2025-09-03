Denizlili yüzücüler damga vurdu

MERSİN Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Finalleri'nde 14 yaş kızlar 4x50 metre karışık bayrak yarışında; Deniz Azra Ünal, Berru Burhan, Merve Nisa Şüyün ve Damla Akpınar'dan oluşan takım, Türkiye Şampiyonu oldu. 14 yaş erkek takımı ise Ahmet Mete Özler, Rüzgar Aslan, Yasin Sağlam ve Eymen Demirtaş'tan oluşan kadrosuyla Türkiye dördüncüsü oldu. İkinci günde 14 yaş kızlar bu kez 4x50 Metre serbest bayrak yarışında Türkiye Şampiyonu olurken, erkekler ise Türkiye dördüncüsü olarak derecelerini korudu. Takım genel puanlamasında kızlar Türkiye birincisi olurken, erkekler ise dördüncülük kupasını aldı.