Devlerin rakibi Polonya oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu. EuroBasket 2025 Son 16 etabında dün Polonya ile Bosna-Hersek kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk çeyreğinde çift haneli farkla geriye düşen Polonya, maça tekrar ortak olmayı başardı ve sahadan 80-72 galip ayrıldı. Böylece A Milli Takımımızın çeyrek final maçındaki rakibi Polonya oldu.

Polonya'da Jordan Loyd 28 sayıyla yıldızlaşırken Mateusz Ponitka 19 sayı - 11 ribaund ile önemli katkı verdi. Michal Sokolowski 10 sayı atarken Dominik Olejniczak 7 sayı - 9 ribaund ile bitirdi. Bosna-Hersek tarafında Jusuf Nurkic 20 sayı, John Roberson 19 sayıyla oynadı ama galibiyete yetmedi. Edin Atic, Amar Gegic ve Aleksandar Lazic ise 8 sayıyla mücadele ettiler. Türkiye-Polonya çeyrek final maçı yarın oynanacak.