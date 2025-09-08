Manisa, Zeyrek’i unutmadı

EVİNDE geçirdiği elektrik kazası sonrası 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına yeni sezon öncesi turnuva düzenleyen Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, özel organizasyonda Zeyrek'in ailesini de ağırladı. 4 Süper Lig ekibinin genel menajerleri, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve çocuklarıyla parkede bir araya geldi.

Zeyrek Ailesi'ne Ferdi Zeyrek için özel hazırlanan Manisa Manisa Basket organizasyon sonrası, "Merhum belediye başkanımız Ferdi Zeyrek'i ailesiyle birlikte minnetle andık. Onun adı, spora ve şehrimize bıraktığı izlerle yaşamaya devam edecek" açıklamasını yaptı. Manisa'da iki gün süren turnuvada ev sahibi Manisa Basket oynadığı maçlarda Bursaspor'a 88-63, Aliağa Petkimspor'a da son gün 75-73 yenildi. Petkimspor diğer sınavında ise Mensinspor'u 82-70'le geçti.